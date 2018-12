Torna il concorso musicale 'Faenza Rock': iscrizioni aperte a cantanti e band

Tornerà ad essere un appuntamento settimanale, a partire da gennaio 2019 per la sua nuova edizione, il longevo concorso musicale "Faenza Rock" organizzato dalla Casa della Musica, che ha "sfornato" decine di musicisti oggi presenti nei principali gruppi pop e rock della Romagna e in Italia e ormai giunto all'avvio della sua 32esima edizione, dopo avere celebrato i 30 anni premiando Fabrizio Foschini, Isa & Sara, Giulia Toschi, Sara Calamelli, Alessandro Ristori e Bruno Orioli all'ultimo Mei 2018.

Il contest è aperto a tutti gli artisti singoli, rapper, band e altre formazioni giovani di qualsiasi stile musicale residenti a Faenza e in Romagna, fino a Bologna e Ferrara, che presentino sia brani inediti che cover e anche tribute band. Le iscrizioni possono pervenire via mail all'indirizzo cinzia@materialimusicali.it entro e non oltre il 31 dicembre 2018. La partecipazione va corredata con: nome dell’artista, nome del responsabile e contatti, indirizzo completo con città, cellulare, bio e foto, almeno 1 mp3 e/o 1 link per ascolto di almeno un brano. Il contest si svolgerà nei mesi a partire da gennaio fino a primavera al Piccadilly Club di Faenza, in via Cavour 11, sotto la direzione della gestione del Mordillo nei mercoledì sera e in altri spazi e luoghi in collaborazione con l'Assessorato alle Politiche Giovanili. In palio per i vincitori ci sono la stampa di un cd a cura di Materiali Musicali, organizzatore del Mei, una campagna promozionale sui canali del Mei, la partecipazione al Mei 2018, consumazioni gratuite al Piccadilly, ore di sala prove alla Casa della Musica di Faenza e tanto altro. L'ultima edizione è stata vinta dai PH7 di Cesena e dai Quarto Stato di Casola Valsenio.