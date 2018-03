Torna il "Premio GialloLuna NeroNotte" per chi ha un horror nel cassetto

L’associazione culturale PaGiNe (organizzatrice del Festival letterario GialloLuna NeroNotte), in collaborazione con Il Giallo Mondadori, ripropone anche per il 2018 il concorso letterario per il miglior racconto giallo, thriller e noir, giunto alla sua sesta edizione consecutiva. Il racconto vincitore verrà premiato durante la 16esima edizione del festival (in programma a ottobre 2018) direttamente dalle mani del direttore editoriale de Il Giallo Mondadori, lo scrittore Franco Forte, e sarà successivamente pubblicato nella collana.

Come partecipare

Come termine ultimo per presentare i racconti inediti è stata fissata la data del 30 giugno 2018. Il Premio è aperto a tutti i cittadini europei. I racconti devono essere inediti, scritti in lingua italiana e ambientati in Italia. La lunghezza massima delle opere deve essere di 20 cartelle dattiloscritte (ogni cartella è intesa di 35 righe e 55 battute, per un massimo di 2.000 battute per cartella). I racconti devono essere inviati in busta chiusa e in cinque copie ciascuno al seguente indirizzo postale: “Premio GialloLuna NeroNotte”, c/o Associazione culturale Pa.Gi.Ne., via Corezolo 47, 48121 Ravenna. Contemporaneamente una copia, in formato pdf, andrà inviata all’indirizzo di posta elettronica: gialloluna@racine.ra.it. All’interno della busta con i racconti, i concorrenti devono inserire, ritagliato in originale, il Certificato di Partecipazione (CdP), che si trova nelle ultime pagine de “Il Giallo Mondadori”. Una pre-giuria esaminerà i racconti partecipanti; la giuria finale - composta da Franco Forte, presidente della giuria, Nevio Galeati (Presidente associazione PaGiNe., Direttore artistico di GialloLuna NeroNotte), Annamaria Fassio (scrittrice) - stabilirà il vincitore assoluto.