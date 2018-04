Torna il servizio gratuito di bus navetta per Marina e Punta Marina

Da sabato a domenica 2 settembre torna il servizio gratuito di bus navetta svolto da Start Romagna per conto del Comune, dai parcheggi di via del Marchesato e di via Trieste al litorale di Marina di Ravenna e dal parcheggio di via Trieste al litorale di Punta Marina Terme. Il Navetto Mare circolerà sabato dalle 14 alle 2, domenica 22 dalle 9 alle 22, martedì prossimo dalle 20 alle 2; mercoledì della Liberazione dalle 9 alle 22, sabato 28 dalle 14 alle 2, domenica 29 dalle 9 alle 2, lunedì 30 dalle 9 alle 4, martedì 1 maggio dalle 9 alle 22. Dopo di che circolerà tutti i sabati di maggio dalle 14 alle 2, tutte le domeniche di maggio dalle 9 alle 22, venerdì 1 giugno dalle 20 alle 4; sabato 2 dalle 9 alle 2 e domenica 3 dalle 9 alle 22; i successivi venerdì di giugno dalle 20 alle 2, i successivi sabati di giugno dalle 14 alle 2 (tranne sabato 23, quando circolerà dalle 9 alle 2), le domeniche di giugno dalle 9 alle 22.

In luglio il Navetto Mare circolerà domenica 1 dalle 9 alle 22, venerdì 6 dalle 20 alle 4, sabato 7 dalle 9 alle 4, domenica 8 dalle 9 alle 22; dopo di che circolerà tutti i venerdì di luglio dalle 20 alle 2, tutti i sabati dalle 9 alle 2, tutte le domeniche dalle 9 alle 22 (tranne domenica 22, quando circolerà dalle 9 alle 4). In agosto il Navetto Mare circolerà venerdì 3 dalle 20 alle 2, sabato 4 dalle 9 alle 2, domenica 5 dalle 9 alle 22, venerdì 10 dalle 20 alle 4, sabato 11 dalle 9 alle 2, domenica 12 dalle 9 alle 2, lunedì 13 dalle 9 alle 2, martedì 14 dalle 9 alle 4, mercoledì 15 dalle 9 alle 4, giovedì 16 dalle 9 alle 2, venerdì 17 dalle 9 alle 2; i successivi venerdì dalle 20 alle 2, i successivi sabati dalle 9 alle 2, le successive domeniche dalle 9 alle 22.In settembre circolerà sabato 1 dalle 14 alle 2 e domenica 2 dalle 9 alle 22. Tutte le informazioni sugli orari sono comunque affisse alle fermate e saranno pubblicate sul sito di Start Romagna (www.startromagna.it).

Sosta a pagamento a Marina di Ravenna, Punta Marina Terme e Lido di Dante

Da sabato a domenica 2 settembre sarà in vigore anche la sosta a pagamento in viale della Pace e in viale delle Nazioni a Marina di Ravenna, in viale Colombo a Punta Marina Terme, nell’area compresa tra i viali Del Duca/Piccarda e gli stabilimenti balneari a Lido di Dante. La sosta sarà a pagamento nelle giornate del venerdì (ad esclusione di venerdì 1 giugno e venerdì 17 agosto) dalle 20 alle 2; nelle giornate del sabato e nei giorni 24, 29 e 30 aprile, 1 giugno, 22 luglio, 12, 13, 14, 15, 16, 17 agosto dalle 9 alle 2; nelle giornate della domenica (ad esclusione di domenica 29 aprile, domenica 22 luglio, domenica 12 agosto) e nei giorni 25 aprile e 1 maggio dalle 9 alle 22. Le tariffe sono invariate: 50 centesimi all’ora nella fascia 9-18, con possibilità di forfait diurno per 3 euro complessivi; 1 euro all’ora dalle 18 al termine, con possibilità di forfait serale - notturno per 4 euro complessivi. I parcometri daranno la possibilità di acquistare i due forfait in una sola volta al prezzo di 7 euro.

Marina di Ravenna: divieto di transito per i bus non di linea dal 20 aprile al 17 giugno

Inoltre da venerdì a domenica 17 giugno a Marina di Ravenna è vietato il transito di autobus/pullman (non di linea e non autorizzati) in viale della Pace (nel tratto compreso fra il lungomare Colombo e viale della Nazioni), viale delle Nazioni (nel tratto compreso fra viale della Pace e viale Ciro Menotti), in viale Ciro Menotti (nel tratto compreso fra viale delle Nazioni e via Trieste), in via Trieste (da viale Ciro Menotti verso nord), nella sottostrada di viale Ciro Menotti (nel tratto compreso tra il civico 81 e il civico 111), in via Maria Bartolotti, in via Marmarica e in via Fabbrica Vecchia. Per autobus/pullman autorizzati sono da intendersi quelli che sono diretti alle strutture ricettive, quelli adibiti al trasporto di gruppi di persone, limitatamente alle giornate feriali e nella fascia oraria dalle 7 alle 18 e quelli che di volta in volta sono autorizzati singolarmente dal Corpo di Polizia municipale per le sole operazioni di salita e discesa dei passeggeri.