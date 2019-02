Torna il soggiorno-studio per ragazzi a Stone nello Staffordshire

Nell’ambito delle relazioni di amicizia con Stone, anche nel 2019 l’associazione Amici di Neresheim organizza con il Comune di Bagnacavallo e con il comitato di gemellaggio di Stone un soggiorno-studio nella città inglese dello Staffordshire. L’incontro di presentazione del progetto, al quale sono invitati tutti gli interessati a partecipare al soggiorno, è in programma lunedì 11 febbraio, alle 18.15, presso la sala didattica delle Cappuccine.

Il soggiorno-studio a Stone, in programma dal 22 giugno al 6 luglio, è rivolto a studenti di Bagnacavallo delle classi prima, seconda e terza delle scuole superiori. Nel caso restino posti disponibili, verranno accolti ragazzi di altri comuni. Il progetto intende rafforzare i rapporti di amicizia tra le due città e offrire ai ragazzi la possibilità di consolidare le loro competenze linguistiche tramite lezioni e situazioni comunicative concrete e ampliare i loro orizzonti culturali attraverso il contatto con la cultura, gli usi e i costumi degli ospiti inglesi. La sala didattica delle Cappuccine è in via Vittorio Veneto 1/a a Bagnacavallo. Per informazioni: 3332318402 (Gabriella Foschini) o mail a gemellaggibagnacavallo@gmail.com.