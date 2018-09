Torna la borsa di studio in memoria di Francesca Fontana

La Parrocchia di Santo Stefano in Pisignano e l’Associazione Culturale Francesca Fontana, con il patrocinio del Comune di Cervia e il contributo del Lions Club Cervia ad Novas, ha emanato il bando per l’assegnazione della decima “Borsa di Studio” del valore di 2.000 euro intitolata alla memoria di Francesca Fontana. La borsa di studio intende sostenere il percorso formativo di studenti particolarmente meritevoli e bisognosi che siano iscritti al primo anno accademico ad una qualsiasi facoltà universitaria per l’anno accademico 2018/2019