Torna la giostra dei cavalli: ma si trasferisce in piazza Kennedy

Torna l’antica giostra dei cavalli, ma in una nuova cornice: a ospitarla è infatti piazza Kennedy, dal momento che nella piazza XX Settembre, dove viene installata di solito, sono in corso alcuni lavori. La giostra rimarrà attiva fino alla fine di marzo 2019 e, per la gioia dei bambini, sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 19.30 mentre sabato, domenica e festivi funzionerà dalle 10 alle 19.30.