Torna la serata "Ballo scalza" a Marina: la location però è ancora da decidere

Nella quotidiana querelle legata al ballo in spiaggia, il Bagno Lucciola di Marina di Ravenna e lo staff di Abc Group (che organizza il "Ballo Scalza", popolare serata del venerdì) hanno preso una decisione definitiva. "Ballo scalza" riapre i battenti venerdì 10 luglio, come sempre dalle 22.30, se le norme daranno finalmente la possibilità di ballare in spiaggia (con regole specifiche di sicurezza).

Una buona notizia per gli amanti dei balli estivi, ma non si è ancora certi della location del Ballo Scalza. Dallo staff del Lucciola precisano che "Se invece ci fossero ancora dubbi su questa possibilità, e fino a quando essi non saranno chiariti, la parte "danzante" della serata si svolgerà al Matilda, grazie a uno specifico spazio destinato che diventerà Ballo Scalza Club".