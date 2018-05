Tornano i centri ricreativi estivi dedicati all'arte e al mosaico

Sono aperte le iscrizioni ai Centri ricreativi estivi di RavennAntica. Dall’11 giugno al 14 settembre tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, LaRa – Laboratori RavennAntica e MdT – Museo Didattico del Territorio, sezioni didattiche di RavennAntica, organizzano giornate o settimane di divertimento e gioco al Museo. LaRa a Ravenna, MDT a San Pietro in Campiano, propongono attività per avvicinare i bambini alla scoperta delle tecniche artistiche, della storia, dell’archeologia e del mosaico. Giocare, esplorare, inventare per un’estate creativa. Dal lunedì al venerdì, ogni giorno sarà sviluppato un tema diverso, spaziando da attività di manipolazione dell’argilla, al mosaico, alla grafica e all’uso del colore, fino all’arte del riciclo.