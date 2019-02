Tornano i corsi di guida sicura: chiude al traffico il piazzale

Il piazzale terminale di via Maestri del Lavoro, a Faenza, resterà chiuso al traffico nella giornata di sabato 23 febbraio dalle ore 9.00 alle 19.00, per l’inizio dei corsi di guida sicura organizzati dall’associazione sportiva faentina Top Driver. I corsi, che si rivolgono ai possessori di patenti di tutte le categorie, sono tenuti da istruttori iscritti nei registri della Motorizzazione civile e sono programmati per tutto il 2019, per un totale di dieci giornate, sempre al sabato, una volta al mese, con la sola sospensione delle lezioni nel mese di agosto.

Altre chiusure dello stesso tratto di strada, sempre nei medesimi orari, sono quindi previste per tutte le restanti giornate del calendario dei corsi: 16 marzo, 20 aprile, 18 maggio, 15 giugno, 13 luglio, 21 settembre, 19 ottobre, 30 novembre e 14 dicembre. Nei giorni e negli orari indicati nel piazzale di via Maestri del Lavoro saranno pertanto vietate sia la circolazione che la sosta di tutti i veicoli, con la sola eccezione di quelli al servizio dell’evento.