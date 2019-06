Tornano i laboratori estivi per imparare a "fare" radio

Riparte a giugno Radio Sonora Summer, la rassegna di laboratori estivi per ragazzi maggiori di 12 anni, che si svolgerà in tutto il territorio della Bassa Romagna. L’obiettivo è quello di portare i ragazzi a ideare, scrivere e costruire un programma radiofonico attraverso percorsi formativi che li aiuteranno ad usare la voce, la strumentazione radiofonica, a confrontarsi sulla scelta dei linguaggi e delle musiche.

Radio Sonora Summer partirà da Voltana dal 10 al 14 giugno, presso il Centro Sociale Ca Vecchia; dal 17 al 21 giugno sarà a Massa Lombarda, presso la Sala Multimediale del Centro culturale Venturini, mentre dal 24 al 28 giugno i laboratori si svolgeranno a Conselice al Parco “Bourgoin – Jaillet. Tutti gli incontri si svolgeranno dalle 15:30 alle 17:30 e proseguiranno anche nei mesi di luglio e settembre. Durante l’estate Radio Sonora, sarà attività anche nella sua sede storica di Via Bedeschi 9 a Bagnacavallo, per le registrazioni dei programmi ma anche per percorsi di formativi specifici individuali o a piccoli gruppi, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 20.

Radio Sonora è la web radio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, nata nel 2008 come progetto di aggregazione e di partecipazione giovanile, oltre che un mezzo di comunicazione che offre la possibilità ai giovani, di poter sviluppare la propria creatività, il proprio talento, le proprie passioni attraverso trasmissioni radio, podcast e la realizzazione di corsi ed eventi. Per informazioni chiamare Radio Sonora al +39335 8002382, oppure inviare mail a radiosonora.info@gmail.com.