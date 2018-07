Tornano i "Martedì d'estate": divieti e modifiche alla viabilità in centro

Martedì 3 luglio prendono il via a Faenza i "Martedì d'estate", il tradizionale appuntamento all'insegna dell'arte, della cultura e della gastronomia, con i negozi del centro aperti fino a tarda sera. Numerose sono le modifiche alla viabilità programmate in occasione della manifestazione.

Martedì 3 luglio, dalle ore 18.00 alle 24.00, saranno infatti vietate la circolazione e la sosta di tutte le auto in piazza del Popolo, piazza della Libertà, via Torricelli (da piazza del Popolo a via Manfredi), via Marescalchi, via Pistocchi, via Nazario Sauro, corso Matteotti (da piazza del Popolo a via Mura Gioco del Pallone), piazza Sant'Agostino, corso Mazzini (da piazza del Popolo fino a via Zanelli), corso Saffi (da piazza del Popolo a via Manfredi), via Severoli (da via Zanelli a via Nazario Sauro). In piazza Martiri della Libertà divieto di circolazione e sosta nel controviale antistante il bar del Moro, per una quindicina di metri, e nel controviale antistante il bar della Città, per una decina di metri. Doppio senso di circolazione, per i soli residenti, nelle seguenti strade: vicolo Gucci, via Pier Maria Cavina, via C.C. Scaletta, via Naldi, via Contradino, via Gottardi, via Castellani (dalla piazzetta Santa Lucia a vicolo Montini), via Severoli (dal civico 16 a via Zanelli), via Fanino Fanini (da corso Mazzini a via XX Settembre), via Tomba, via Manara, via Calligherie, via Acquatino e via XX Settembre (da via Naviglio a via Laderchi). Le medesime modifiche saranno inoltre riproposte in tutti gli altri martedì di luglio (10, 17 e 24), mentre ad agosto i divieti saranno più limitati in quanto i "Martedì" avranno una programmazione diversa, lasciando spazio ai caffè-concerto.