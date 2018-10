Tornano le "Passeggiate urbanistiche" in cerca di problemi da risolvere

Martedì 16 ottobre sono riprese le “passeggiate urbanistiche” con la visita alla zona industriale di Lugo. All’iniziativa hanno partecipato il sindaco di Lugo Davide Ranalli, i tecnici dell'Ufficio urbanistica e della Polizia municipale dell'Unione, i rappresentanti di Confartigianato e Cna, degli ordini professionali degli ingegneri, architetti, periti e geometri e alcuni imprenditori della zona.

“Queste ‘passeggiate’ sono un’ulteriore occasione per dialogare con professionisti, imprenditori e associazioni di categoria e così rendere sempre migliore la nostra zona produttiva, una parte importantissima del nostro territorio - ha dichiarato Davide Ranalli - Vogliamo infatti assicurare alle imprese spazi più belli, funzionali e sicuri, dove produrre lavoro e sviluppo”.

La passeggiata urbanistica si è svolta in alcune strade della zona produttiva di Lugo, tra via Bedazzo e via delle Industrie, con l’obiettivo di rilevare caratteristiche, problemi infrastrutturali e manutentivi da risolvere. L'Amministrazione comunale con quest'attività intende sviluppare un rapporto più diretto con gli operatori delle zone produttive per individuare formule di partecipazione alla programmazione degli interventi, la gestione delle infrastrutture e degli spazi pubblici e di servizio. Si è avviato parallelamente anche un censimento delle aree edificabili e dei fabbricati produttivi non utilizzati, al centro dell'attenzione del Piano Marketing Territoriale della Bassa Romagna, con cui si vuole promuovere lo sviluppo delle aziende anche tramite la rigenerazione delle zone produttive e del loro patrimonio edificato. Le passeggiate urbanistiche sono organizzate per aprire direttamente un confronto con le realtà del territorio, poiché in gruppo si sviluppano idee, si prende contatto con il luogo in una visione di insieme e dei particolari.