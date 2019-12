Tornano le Stelle di Natale Ail per la lotta a leucemie, linfomi e mieloma

Si rinnova il tradizionale appuntamento di solidarietà promosso dall’Ail, Associazione Italiana contro le Leucemie, i linfomi e il mieloma. Da venerdì 6 fino a domenica 8 dicembre è in programma la 31esima edizione dell’iniziativa Stelle di Natale Ail, posta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. La manifestazione è realizzata grazie all’impegno di migliaia di volontari che offrono una piantina natalizia, contraddistinta dal logo Ail, a chi verserà un contributo minimo di 12 euro.

Anche la delegazione Ail Stefano Pirini di Cervia si mobilita per questa iniziativa. Da venerdì 6 a domenica 8 dicembre compresa e nella successiva domenica 15 dicembre è in programma la distribuzione delle Stelle di Natale, tutti i giorni dalle ore 8 alle 13 e dalle 15 alle 19 nell’area pedonale antistante il negozio di ottica La Lunetta di viale Roma 3 a Cervia. Nelle giornate di sabato 7 e domenica 8 dicembre, dalle ore 8 alle 13, i volontari dell’Ail saranno presenti per la distribuzione delle stelle di Natale anche davanti al supermercato Conad di Pinarella. L'iniziativa viene realizzata in collaborazione con l’Associazione Francesca Fontana di Pisignano.

L'Ail svolge da 50 anni a livello nazionale e da 25 anni a livello ravennate una meritoria attività finalizzata a sostenere la ricerca, a potenziare il servizio di Assistenza domiciliare, a supportare i Centri di Ematologia e Trapianto di cellule staminali; a promuovere la formazione e l’aggiornamento professionale di medici, biologi, infermieri e tecnici di laboratorio, a sostenere il servizio di supporto psicologico e pratico ai malati e ai loro famigliari. La delegazione di Cervia dell’Ail si è costituita nel giugno 2018 e ha svolto in un anno e mezzo un'intensa attività. La sezione cervese è intitolata alla memoria di Stefano Pirini, un giovane di Cervia scomparso l’11 maggio 2003 per un linfoma. La sede di riferimento è il negozio di ottica “La Lunetta” di viale Roma 3 – Cervia. La realtà associativa cervese è coordinata da Melita Dal Pozzo e Cristina Proli svolge un ruolo di interfaccia e di collaborazione con la realtà provinciale di riferimento dell’Ail di Ravenna.