"Io posso", dal torneo di beach tennis contro la violenza di genere le risorse per sostenere tre donne

Il Bagno Corallo di Marina di Ravenna ha ospitato domenica scorsa il torneo di beach tennis "Io posso" contro la violenza sulle donne, realizzato con la collaborazione di Linea Rosa Ravenna e l’Associazione Geki. L’evento è stato promosso al fine di raccogliere fondi per l’associazione di Linea Rosa Ravenna che da anni si occupa di sensibilizzare l’opinione pubblica ed aiutare tutte quelle donne e tutte quelle famiglie che hanno bisogno di sostegno. Grazie alle risorse raccolte per Linea Rosa sarà possibile sostenere economicamente tre donne, pagare i campi estivi per i figli e consentirgli cosi di andare a lavorare. Gli organizzatori ringraziano "l’amministrazione comunale per aver patrocinato la nostra iniziativa ed in particolare l’assessore allo sport Roberto Fagnani che domenica ha voluto esser presente al momento delle premiazioni. Ringraziamo inoltre tutte quelle imprese che ci hanno sostenuto economicamente". Il torneo si disputerà anche il prossimo anno.