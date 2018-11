Tra tante scarpe rosse anche tre scarpette bianche per l'omicidio di Giulia Ballestri

A poche ore dall'avvenuto ritorno al carcere di Ravenna di Matteo Cagnoni, il dermatologo ravennate condannato in primo grado all'ergastolo per l'omicidio della moglie, in piazza del Popolo in mezzo a una distesa di scarpette rosse - poste su tutta la piazza in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne - sono spuntate anche tre paia di piccole scarpette bianche. Su di una sedia, infatti, qualcuno ha rivolto un pensiero ai tre figli della vittima del violento omicidio che, nell'ultimo anno, ha occupato per mesi le cronache locali (e non solo). "Giulia Ballestri, 39 anni. Condannato, in primo grado, all'ergastolo, il marito. 16 settembre 2016, 3 figli", si legge nel cartello affisso sulla sedia.