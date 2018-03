Tra caffè e cocktail alla moda: un corso per diventare baristi

Il Cescot, la Scuola di formazione di Confesercenti, organizza un corso barman (32 ore in orario serale 19.00-23.00) da martedì 3 aprile 2018 presso Tecnohelp, via Sansovino 17 a Ravenna. Il corso è rivolto a chi desidera affacciarsi alla professione di barman per un inserimento lavorativo, ma anche a chi desidera aggiornarsi sulle nuove tecniche e tendenze. Gli incontri prevedono lezioni teoriche e pratiche alle quali seguiranno esercitazioni riguardanti gli argomenti del corso. Tra gli argomenti trattati: la caffetteria, gli aperitivi e i cocktails. A fine corso verrà rilasciato un attestato di frequenza. Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a: Cescot Ravenna srl piazza Bernini 7 - Ravenna - tel. 0544292776 – www.cescotravenna.it.