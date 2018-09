Tra campi e parco giochi nel centro sportivo inaugura uno "sport caffè"

Alla presenza del sindaco Nicola Pasi e dell'assessore allo sport Andrea Minguzzi, nel centro sportivo di Maiano Monti di Fusignano è stato inaugurato sabato 1 settembre il Tiki Taka sport caffè. Il Tiki Taka è ora gestito dall’associazione sportiva “Real Fusignano”, capitanata dal presidente Marco Tabanelli, coadiuvato da uno staff dirigente.

Il locale ha tutte le caratteristiche per diventare un punto di ritrovo ideale per giovani e non, sfruttando adeguatamente gli ampi spazi interni ed esterni: un luogo per compleanni e feste di gruppo nonché per appuntamenti sportivi. Questo grazie ai campi adiacenti, in erba e sabbia, pronti per calcio, calcetto, beach volley, racchettoni. È presente inoltre un ampio parco giochi per i piccoli, ampie sale dedicate a giochi di gruppo e megaschermo per assistere agli eventi sportivi.

“Le comunità si costruiscono in luoghi come questo, dove poter organizzare cose insieme, dove far giocare e crescere i propri figli, dove condividere sport, tempo libero e passioni - ha sottolineato il sindaco Pasi -. Era questo il pensiero dei maianesi che tanti anni fa hanno voluto costruire il proprio centro civico sportivo, ed è questo lo scopo sociale di Agis nella gestione degli impianti e nella promozione dello sport a Fusignano. È questa l'idea sociale e gestionale di Marco Tabanelli e del gruppo dirigente del Real Fusignano: il Tiki Taka è gioco di squadra”.