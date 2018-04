Tra Erasmus e volontariato: tante opportunità all'estero per i giovani

Informagiovani Ravenna organizza tre gruppi di orientamento sulle opportunità di scambi, studio, volontariato all'estero nella propria sede di Palazzo Rasponi, ingresso via Luca Longhi 9.

Primo appuntamento venerdì 20 aprile, alle 15.30, con "Scambieuropei": presentazione delle opportunità che offrono l'Erasmus plus e l'Europa. Secondo gruppo di orientamento sul volontariato nel mondo venerdì 4 maggio, sempre alle 15.30, con i referenti di "Volunteer In The World". Infine le opportunità offerte dallo SVE (Servizio volontario europeo) mercoledì 9 maggio, alle 9.30, nell'ambito della Festa dell'Europa con Meho Sulemanski, consulente sulla mobilità all'estero presso l'Informagiovani di Ravenna, e altri testimoni. Iscrizioni on line su www.informagiovaniravenna.it e su Facebook Informagiovani Ravenna.