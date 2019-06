Tra gite e spettacoli si apre la stagione estiva di Anffas

Domenica 9 giugno parte il programma estivo di Anffas Lugo, associazione di familiari di persone portatrici di disabilità.

Ogni anno, infatti, Anffas Lugo organizza per l’estate un periodo di sollievo per le famiglie con il duplice intento di offrire anche un momento ricreativo per i ragazzi che, senza familiari, dalle ore 9 alle ore 18, supportati dalla presenza di tre educatori e di alcuni volontari, condividono la quotidianità di una giornata domenicale tra momenti di animazione, laboratori, ecc.. Sono sette domeniche, da giugno a settembre.

Quest’anno la prima domenica coincide con la data dell’anteprima del nuovo spettacolo "SU… DI NOI… DOPO" (9 giugno, al Centro Il Tondo di Lugo) frutto del laboratorio teatrale “TEATRO PER SENTIRSI BENE”. I destinatari del laboratorio sono ragazzi e adulti portatori di disabilità che vivono quotidianamente la difficoltà a relazionarsi. Questo percorso ha consentito loro di imparare a socializzare entrando in contatto con la spontaneità e lasciando indietro paure e passato. Inoltre, l’integrazione con la psicologia, materia di approfondimento dell’animo umano, è stato un ottimo strumento per intervenire e provocare quel cambiamento che ci si aspettava.

L’appuntamento centrale della stagione è Estate al mare. Due settimane a Pinarella di Cervia, dall'11 al 24 agosto, in una struttura che ospita oramai da diversi anni e nella quale i ragazzi hanno stretto amicizie che si rinnovano ogni estate.