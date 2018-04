Tra i pezzi di wurstel anche spilli, un attacco ai cani: indagano i Carabinieri

Un altro caso di "polpette avvelenate" nel ravennate. Il fatto è avvenuto a Campiano, dove ignoti hanno gettato nella nottata tra giovedì e venerdì nel giardino di un'abitazione dove ci sono due cani pezzi di würstel con spilli dentro (cinque pezzi). Fortunatamente il padre del proprietario degli animali, accorgendosi alle prime luci dell'alba dei pezzi, ha scongiurato guai peggiori per i due animali. E' stata sporta denuncia ai Carabinieri, che indagano sull'episodio. L'immagine è stata divulgata sui social per mettere in guardia i proprietari di cani della zona.