"Tra il mare e la pineta": premiati i disegni più belli dei piccoli studenti

Confcommercio Ascom Cervia, in collaborazione con la parrocchia Stella Maris di Milano Marittima, ha promosso la quinta edizione del concorso di disegno “Tra il mare e la pineta” riservato alle scuole elementari della città. Gli alunni delle classi coinvolte avevano il compito di ideare l’immagine promozionale della festa del santo patrono d’Italia che sarà utilizzato sul manifesto del prossimo anno. Sono 274 i disegni realizzati dagli alunni cervesi delle scuole partecipanti.

Nel pomeriggio di giovedì 18 ottobre, presso la sede di Confcommercio Ascom Cervia, la giuria composta da Mattia Benzi, Presidente di Federeventi Ascom Cervia, Cesare Brusi, Direttore Confcommercio Ascom Cervia, Edera Fusconi, Dirigente Istituto Comprensivo Cervia 3, Flavio Varchetta, in rappresentanza dell’Istituto Comprensivo Cervia 2, Chiara Francesconi, coordinatrice del progetto, ha selezionato i tre vincitori del concorso assegnando i seguenti premi in materiale ecologico: primo premio da 250 euro assegnato al disegno di Elia Iannuzzi, classe 2A (a.s. 2017/2018), scuola elementare Martiri Fantini di Cervia; secondo premio da 150 euro assegnato al disegno di Ginevra Ravagnan, classe 2A (a.s. 2017/2018), scuola elementare G. Mazzini di Milano Marittima; terzo premio da 100 euro assegnato al disegno di Sofia di Renzo, classe 3 (a.s. 2017/2018), scuola elementare A. Spallicci di Cervia.

Tutti i presenti hanno auspicato di poter proseguire anche in futuro la positiva collaborazione tra associazione, parrocchia e mondo della scuola. La consegna ufficiale dei premi avverrà nel mese di dicembre nell’ambito delle iniziative natalizie. Il Presidente di Federeventi Ascom Cervia Mattia Benzi ha dichiarato: "Si tratta di una bellissima iniziativa. La collaborazione con le scuole e i bambini si rinnova ogni anno, e per noi è molto importante sostenere questo concorso che dà spazio agli alunni e alla loro creatività. Non dimentichiamoci che i bambini sono il nostro futuro ed è lì che dobbiamo concentrare buona parte delle nostre attenzioni".