Tra mosaici e archeologia ai centri estivi di San Pietro in Campiano

Anche quest’anno la Fondazione RavennAntica propone un’estate densa di appuntamenti al Museo Didattico del Territorio di San Pietro in Campiano, con un programma che si arricchisce di novità. Sono aperte le iscrizioni ai Centri ricreativi estivi, attivi dal lunedì al venerdì dall’11 giugno al 14 settembre. Ogni giorno verrà sviluppato un tema diverso, alla scoperta delle tecniche artistiche, della storia, dell’archeologia e del mosaico. Tutte le attività sono pensate per favorire il gioco, l’esplorazione e l’invenzione, per un’estate creativa all’insegna del divertimento. Orari: dal lunedì al venerdì ingresso dalle 8,00 alle 9,00 e uscita dalle 12,00 alle 13,00, dedicato a bambini nati dal 2006 al 2012. Verranno, inoltre, proposte speciali serate al Museo, in cui bambini e ragazzi potranno fare un’esperienza di condivisione e divertimento “fuori orario”.