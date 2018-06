Tra rose e tulipani: ecco tutti i vincitori del concorso "L'angolo fiorito"

Sono stati annunciati i vincitori della 17esima edizione del concorso “L’angolo fiorito”, promosso dalla Pro Loco di Fusignano con il patrocinio dell'amministrazione comunale. Il concorso, a partecipazione gratuita, è rivolto a tutti coloro che amano il proprio giardino, parco, orto, balcone, angolo verde, e lo valorizzano al meglio. Cinque le categorie di gara: Giardino, Orto, Angolo fiorito, Parco e Balcone.

Nella categoria Giardino sono state premiate Ileana Buldrini per il rigoglioso e curato giardino in via Dosi 7 e Angela Gasparoni per le fioriture di tulipiani che ogni anno rallegrano via Toscanini. Sono due i premiati anche nella categoria Orto: Ananaria Iancu Crenguta per la cura con cui coltiva uno degli orti assegnati dal Comune di Fusignano nella zona dell'ex acquedotto, in via Sottofiume, e Giovanni Simoncini per il rigoglioso orto in via Pero 3. Nella categoria Angolo fiorito spiccano la creazione di Gilda Bedeschi, caratterizzata da tante viole gialle, in via Santa Barbara 4 e quella di Santa Zama davanti al negozio in via Costa 3b. Spostandosi nella categoria Parco, si segnalano le vincitrici Silvia Leonelli per lo spazioso parco con orto e frutteto in via Fornace 79 e Lidia Argelli per il parco di via Pero 3 dove poter svolgere assieme ai bambini alcuni laboratori. Infine, la categoria Balcone vede come vincitrice Maria Antonietta Novelli per il colorato balcone fiorito che rallegra corso Emaldi. La premiazione si svolgerà lunedì 2 luglio alle 21 durante la tradizionale festa della Pro Loco in piazza Corelli. Durante la serata ci saranno anche la Cena di piazza organizzata da Fusignano è più e uno spettacolo di giocoleria con Los Andinos.