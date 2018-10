"Tradito" dall'odore inconfondibile: dalla casa spunta una serra di marijuana

"Tradito" dall'odore inconfondibile. I Carabinieri della Stazione di San Pietro in Vincoli, nel corso di un servizio perlustrativo per il controllo del territorio, hanno arrestato in flagranza del reato di produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 50enne, già noto alle forze dell'ordine.

Tutto è iniziato quando i militari, terminato un intervento in un'abitazione di Savio di Ravenna, sono stati attirati dal forte odore di marijuana proveniente dalla casa attigua. La conseguente perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire e sequestrare una serra artigianale con otto piante di marijuana, oltre due etti di cannabis essiccata, un paio di grammi di cocaina e materiali per la coltivazione (lampade, ventilatori, impianto di irrigazione) e il confezionamento delle dosi (bilancino e utensili vari). L’arrestato, trascorsa la notte agli arresti domiciliari, mercoledì mattina è comparso davanti al giudice ravennate che ha convalidato l’atto. L’uomo, chiesti i termini a difesa, è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.