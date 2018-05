Traffico pesante deviato su via Lunga: "Strada non idonea, l'asfalto sta cedendo"

Il capogruppo della Lega in consiglio comunale a Ravenna, Samantha Gardin, denuncia "i pericoli derivanti dalla deviazione del traffico di camion e mezzi pesanti lungo via Lunga, in zona Osteria, per raggiungere e imboccare l’E45". "Si tratta di una decisione assolutamente avventata – dichiara la leghista – Mercoledì mattina ho ricevuto moltissime segnalazioni da parte dei residenti circa il pericolo derivante dal passaggio di questi automezzi in una zona abitata, lungo una strada non idonea a reggere il via vai di camion e veicoli pensanti. Il risultato, dopo poche ore, è sotto gli occhi di tutti. L’asfalto sta cedendo e il rischio dissesto è concreto”.

Il segretario provinciale del Carroccio tira in ballo Anas e Comune: "A prescindere dalle ragioni che abbiano indotto l’Anas ad adottare un simile provvedimento, l’atteggiamento del sindaco di Ravenna che evidentemente ha avvalorato questa decisione non può che essere condannato. La prospettiva di un simile dirottamente del traffico avrebbe dovuto metterlo in allarme".