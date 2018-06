Tramonta il trasferimento del comando della Municipale in Darsena: "Presto una nuova proposta"

Tramonta definitivamente il progetto di trasferimento del comando della Polizia municipale di Ravenna nella sede di Atm in Darsena, in via delle Industrie - o meglio, così come previsto una decina di anni fa. Il Consiglio comunale affronta martedì pomeriggio il budget di Ravenna Holding, approvato con 17 voti favorevoli, sette contrari e un astenuto, e sul trasloco il capogruppo di Forza Italia Alberto Ancarani chiede conto di quale siano le altre ipotesi al vaglio, dato che è saltata quella della sede dell'azienda dei trasporti. Il sindaco Michele De Pascale precisa che il progetto, come definito 10 anni fa, "non risponde più alle esigenze". Da un lato infatti è "imprescindibile mantenere una parte del corpo in centro storico". Di reazioni di stizza per la mancanza di vigili per controllare i giardini Speyer e non solo l'amministrazine non ne vuole cagionare, anche perchè si sta investendo sul potenziamento del personale. Inoltre il progetto di via delle Industrie prevedeva anche una quota di residenziale "non più attuale". Inoltre prima di realizzare nuovi immobili si intende valutare tutte le disponibilità, anche se una nuova realizzazione non è comunque da escludere, sottolinea il primo cittadino, così come l'ipotesi di via delle Industrie. Insomma, tira le fila De Pascale, "stiamo lavorando a una proposta. Vi stupiremo, non siamo lontani dal presentarla". (fonte Dire)