Transessuale si proponeva a giovani inseguendoli in macchina e con avance: denunciato

Per i carabinieri la sua tecnica per procacciarsi i clienti era quella di tampinarli, inseguirli in auto e proporsi attivamente dal punto di vista sessuale. Ma per uno di questi tentativi finiti male un transessuale ha messo assieme una serie di denunce, dopo un'indagine dei carabinieri della compagnia di Faenza . Il fatto risale a qualche tempo fa quando un giovane di vent'anni, in auto con amici in zona Graziola a Faenza, si trova di fronte un suv che compie inversione di marcia e inizia a inseguirlo e a lampeggiare alla sua auto. Il ragazzo tuttavia riesce a seminare questo soggetto, salvo poi incontrarlo di nuovo al rientro dalla serata alcune ore dopo. Questa volta l'inseguimento sarebbe stato più insistente, fino al punto di bloccare l'auto del giovane all'altezza di un semaforo.

Al rifiuto delle avance, ne sarebbe nato un alterco, culminato con un nuovo inseguimento fino ad un bar aperto anche di notte, dove il giovane alla fine si è rifugiato chiedendo di chiamare subito i carabinieri. Anche davanti al bar ci sono state minacce e urla, ma poco dopo il transessuale, 50 anni, si è allontanato, temendo l'arrivo della pattuglia. Anzi lo stesso, per depistare, si è recato nel cuore della notte alla caserma dei carabinieri per segnalare un giovane che lo molestava. Tuttavia il giorno dopo non si è presentato per fare denuncia.

In seguito alle indagini, i militari avrebbero appurato segnalazioni simili, probabilmente un modus operandi del transessuale per procurarsi, in modo alquanto singolare, i clienti. Per l'episodio che ha visto come vittima il ventenne faentino alla fine sono scattate le denunce per violenza privata e minacce a carico del 50enne.

LE NOTIZIE DI OGGI