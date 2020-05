Trasforma la sua casa in una serra per coltivare marijuana: arrestato

I Carabinieri della Compagnia di Ravenna, nella serata di mercoledì, hanno tratto in arresto un 52enne del luogo per coltivazione e spaccio di sostanza stupefacente. L'uomo aveva trasformato la sua casa in una serra per la coltivazione, la produzione e la vendita al dettaglio di canapa indiana.

In particolare i Carabinieri della stazione di via Alberoni, costantemente impegnati sul fronte della repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti e già distintisi nelle scorse settimane per altri risultati dello stesso genere, insospettiti dall’insolito afflusso di persone all’interno di un edificio e sentendo l’inconfondibile odore delle piante di cannabis messe in essicazione hanno ritenuto necessario operare una perquisizione. L’uomo aveva organizzato il suo appartamento come una vera e propria serra, con sistemi di irradiamento e irrigazione: faceva crescere le piante di marijuana in una stanza, mentre in un’altra le faceva diligentemente essiccare. In totale sono state sequestrate ben 8 piante della migliore qualità e più di 230 grammi di sostanza stupefacente già pronta per lo spaccio.

Visti tutti gli elementi raccolti, l’uomo è stato quindi dichiarato in stato di arresto. A seguito del rito direttissimo tenutosi nella mattinata di giovedì, l’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto e ha comminato al soggetto l’obbligo di dimora nel comune di Ravenna con permanenza notturna.