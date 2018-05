'Trasparenza e qualità nella pubblica amministrazione': se ne parla in un incontro

E’ ormai consuetudine del Comune di Ravenna, in collaborazione con l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, in occasione della Giornata della Trasparenza, organizzare un evento formativo/informativo pubblico sul tema dell'anticorruzione, della trasparenza e della legalità. Giovedì 17 maggio, a partire dalle 9.30, nella sala D’Attorre, in via Ponte Marino 2, si terrà quindi l’incontro su “Trasparenza e qualità nella pubblica amministrazione”.

L'appuntamento, alla presenza di professionalità esperte in materia, verterà nello specifico sulla trasparenza e qualità negli appalti pubblici, alla luce delle recenti modifiche normative. Aprirà i lavori il sindaco Michele de Pascale, che porterà il saluto dell’amministrazione comunale, cui seguiranno gli interventi di Tiziano Tessaro, magistrato della Corte dei conti, sul tema “Trasparenza e qualità nelle organizzazioni pubbliche, alla luce delle recenti modifiche normative”; Paolo Neri, segretario generale e direttore generale del Comune di Ravenna e Marco Mordenti, segretario generale e direttore generale dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna su ““Trasparenza e qualità negli appalti"; Sofia Bandini, docente di Diritto dell'economia della Scuola di economia, management e statistica dell'Alma Mater Studiorum dell'università di Bologna su “Partenariato e clausole sociali negli appalti pubblici". Alle 12.15 sono previste le conclusioni. La cittadinanza è invitata a partecipare.