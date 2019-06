Trasporti pubblici, Speyer e strade: si riunisce il consiglio comunale

Martedì 11 giugno, alle 16, si riunisce il consiglio comunale, visibile anche attraverso internet in diretta streaming sul sito del Comune e sulla pagina Facebook Comune di Ravenna. A inizio seduta l’assessora al Bilancio Valentina Morigi illustrerà la seguente proposta di deliberazione “Aggiornamento d.u.p. 2019/2021: variazioni al bilancio 2019/2021, al piano investimenti 2019/2021, all'elenco annuale 2019 e programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 e adeguamento programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020 - servizio di bike-sharing”.

Seguirà la trattazione dei seguenti question time: “Ennesima interruzione di pubblico servizio” presentato da Emanuele Panizza (gruppo Misto), “Trasporto scolastico: un servizio da monitorare e migliorare” presentato da Daniele Perini (Ama Ravenna), “Rispetto ordinanza che regola gli stalli balneari riservati ai disabili” presentato da Emanuele Panizza (gruppo Misto). Successivamente l’assessore ai Lavori pubblici Roberto Fagnani risponderà alle seguenti interrogazioni: "Restituiamo decoro e dignità ai leoni e ai busti davanti al liceo classico" presentata da Daniele Perini (Ama Ravenna); “Sulla rimozione delle dune di sabbia sul litorale poste a protezione dalle mareggiate invernali” e “Videosorveglianza attiva agli Speyer e nelle vie Carducci e san Giovanni Bosco presentate da Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna). In seguito l’assessore all’Ambiente Gianandrea Baroncini risponderà alle interrogazioni: "Riconosciamo l'impegno dei volontari di san Zaccaria", "Ripristiniamo il decoro delle mura storiche cittadine" e "Attiviamoci per far fronte all'emergenza nutrie" presentate da Daniele Perini (Ama Ravenna).

Saranno quindi discusse e votate le mozioni sui temi: “Per la realizzazione di una strada statale di collegamento a due corsie per senso di marcia che colleghi Ravenna con Forlì” presentata da Veronica Verlicchi (La Pigna); “Serve un collegamento stradale e ferroviario del tutto nuovo fra Ravenna e Forlì” presentata da Alberto Ancarani (Forza Italia), Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna), Samantha Gardin (Lega Nord), Samantha Tardi (Cambierà).

Infine saranno trattati i seguenti ordini del giorno: “Far fronte alle esigenze di una popolazione sempre più anziana" presentato da Daniele Perini (Ama Ravenna); “Rotonda Gran Bretagna, attraversamenti pedonali da definire” presentata da Samantha Tardi (Cambierà); “Difficoltà nell’assunzione di ragazzi portatori di disabilità dalle liste speciali” presentata da Daniele Perini (Ama Ravenna); “Circolazione di carrozzine elettriche, scooter per disabili, propulsori e ausili elettrici per carrozzine manuali” e “Skateboard, pattini, monopattini, segway, hoverboard e acceleratori di andatura in generale” presentati da Emanuele Panizza e Marco Maiolini (gruppo Misto).