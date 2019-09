Trasporto pubblico al mercato ambulante: gli orari aggiornati

Il Comune di Russi informa che il servizio comunale di trasporto al mercato sarà effettuato fino a martedì 3 settembre (compreso). Dal 17 settembre 2019 riprenderà il servizio, gestito da Start Romagna, il martedì e il venerdì nei seguenti orari:

Andata

San Pancrazio (Via Farini) ore 8.45

San Pancrazio (Via Randi – Pensilina) ore 8.46

San Pancrazio (Via d. Libertà bv. Via Randi) ore 8.50

Chiesuola (Via Torre, 19) ore 8.52

Chiesuola (Piazza) ore 8.55

Russi (Via Case Vento) ore 9.00

Pezzolo (Chiesa) ore 9.04

Russi (Borgo Violetta) ore 9.05

Russi (Via San Giovanni) ore 9.12

Russi (Via Marconi) ore 9.15

Ritorno

Russi (Via Marconi) ore 11.00

San Pancrazio (Via Farini) ore 11.08

San Pancrazio (Via Randi – Pensilina) ore 11.11

San Pancrazio (Via d. Libertà bv. Via Randi) ore 11.13

Chiesuola (Via Torre, 19) ore 11.16

Chiesuola (Piazza) ore 11.18

Russi (Via Case Vento) ore 11.23

Pezzolo (Chiesa) ore 11.25

Russi (Borgo Violetta) ore 11.26

Russi (Via Marconi) ore 11.30.