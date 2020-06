Trasporto pubblico, al via il servizio estivo dei bus: tutte le modifiche

Da domenica 7 giugno entrerà in vigore sull’intero bacino di Ravenna il servizio estivo del trasporto pubblico locale. Tutti gli orari vigenti da tale data sono consultabili sul sito di Start Romagna, da dove è possibile scaricare il libretto. In base al nuovo servizio viene ristabilito il servizio Freccia Blu, attivo nei soli weekend nei mesi di giugno e settembre e tutti i giorni a luglio e agosto. Previste alcune deviazioni e modifiche alle linee, in concomitanza di lavori pubblici.

Per interventi al Ponte di via Teodorico, a partire da lunedì 8 giugno, le linee urbane 2-5-18 e 90 ed extraurbane 149-154-155-156-161, oltre quelle gestite da Mete 147-195 in transito sul ponte di via Teodorico, in direzione "Enichem/Case Ina" verranno deviate lungo le vie Pallavicini, Candiano, Darsena, Antico Squero, Salona per poi proseguire sul loro normale percorso; in direzione stazione ferroviaria, verranno deviate lungo le vie Teodorico, Antico Squero, Darsena, Candiano, Pallavicini.

Per lavori di riqualificazione in Piazza Caduti, sempre da lunedì 8 giugno, viene modificato il capolinea di alcune linee. In particolare, le linee extraurbane 156-157-158-159 in partenza/arrivo da Piazza Caduti e le linee in partenza/arrivo da via de Gasperi 151-154-155-161-162 avranno il loro nuovo capolinea in via Circonvallazione al Mulino presso la fermata Baldini “Monumento Ponte dei Martiri”.

Start Romagna sta provvedendo a notificare ai passeggeri il cambio degli orari attraverso comunicazioni alle fermate. Si raccomanda alla clientela di fare attenzione alle date di validità degli orari esposti. I mezzi di Start Romagna vengono sanificati e igienizzati quotidianamente per offrire ai passeggeri la garanzia di spostarsi in piena sicurezza.