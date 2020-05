Trasporto pubblico, Bonaccini: "Autobus gratis per gli studenti, anche universitari"

"Da settembre faremo sul serio: avevamo detto che, per i prossimi 5 anni, saremmo arrivati progressivamente a garantire il trasporto scolastico gratuito a tutti gli studenti, dalle elementari fino a quelli delle scuole superiori. Se avremo le risorse, lo faremo anche per gli studenti universitari". E' quanto ha annunciato, partecipando a una videoconferenza organizzata dalla Cisl, il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. Riprendendo uno dei temi proposti dell'ultima campagna elettorale, ha aggiunto: "È un investimento importantissimo, di decine, decine di milioni di euro, ma lo vogliamo fare per dare un contributo alla mobilità sostenibile e anche sgravare le famiglie di un costo, spesso, non banale".

