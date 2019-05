Ravenna adotta il modello nord Europa: fermate intelligenti e arrivi bus in tempo reale

Parte a Ravenna, in collaborazione con l’Assessorato alla Mobilità del Comune, l’installazione di 25 dispositivi elettronici di fermata di nuova generazione, acquistati da Start Romagna grazie ai fondi POR-FESR (fondi Europei) messi a disposizione dalla Regione Emilia Romagna, che serviranno altrettante importanti fermate bus del territorio.

La prima installazione è già stata effettuata presso la fermata Lungomare C. Colombo (fermata delle Terme di Punta Marina in direzione Ravenna , servita dalle linea 70 e 75), mentre il montaggio di tutti i dispositivi sarà completato entro fine giugno 2019. L’operazione costituisce un ulteriore passo avanti nella direzione di un sistema di mobilità pubblica smart e accessibile già previsto dagli obiettivi del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. I nuovi dispositivi si aggiungono ai dispositivi già presenti sulla rete Start, che nel territorio ravennate contano 16 paline elettroniche cosiddette “intelligenti” le quali, grazie al collegamento col sistema AVM di telerilevamento satellitare della flotta bus, forniscono già oggi all’utenza le informazioni sul transito delle linee bus in tempo reale.

Le “paline intelligenti” di nuova generazione, oltre a indicare come le precedenti in tempo reale arrivi e partenze degli autobus, presentano due caratteristiche importanti: sono dotate di tecnologie e-ink (quella degli e-book) che permette il funzionamento con batteria a lunga durata. Non hanno quindi bisogno di collegamento elettrico ed è possibile installarle ovunque senza necessità di lavori. Inoltre dispongono del vocalizzatore acustico per persone con difficoltà visive; un pulsante wireless, posizionato sul palo della fermata consente di vocalizzare le informazioni visualizzate nel display, permettendo alle persone con difficoltà visive di avere tutte le informazioni necessarie. I nuovi dispositivi, prodotti da un’azienda svedese, sono molto utilizzati nel trasporto pubblico del Nord Europa, notoriamente all’avanguardia in termini di tecnologie e servizi. In Italia quella romagnola è la prima installazione importante. Start in questo modo intende contribuire alla crescita del trasporto pubblico e a rendere più “smart” la vita dei cittadini romagnoli.

L’iniziativa si pone in un contesto di innovazione digitale che Start Romagna ha intrapreso da qualche tempo. In questo contesto nei prossimi mesi ci saranno molte novità: a bordo degli autobus urbani della Romagna sarà attivato il vocalizzatore per l’indicazione di prossima fermata. Il vocalizzatore avrà anche una cassa acustica all’esterno per annunciare la linea e la direzione quando l’autobus arriva in fermata. Questa funzione è particolarmente utile per le persone con disabilità visiva, ma soddisfa più in generale l’esigenza di orientamento di un pubblico più vasto.

Le nuove fermate

Fermate Ravenna: n° 22

1. Ponte Nuovo (fermata antico Porto, fronte Motel Romea dir> Ra)

2. Classe Basilica (fermata di via Romea sud dir> Ra)

3. Via Missiroli (fermata di piazza n. Vacchi dir> centro)

4. Casalborsetti (bar San Marino, capolinea , dir> Ra)

5. Marina Romea (fermata piazza Italia, dir> Ra)

6. Porto Corsini (fermata centrale di via Volano edicola)

7. Marina di Ravenna Traghetto

8. Marina di Ravenna viale delle Nazioni 187 (inc via C. Menotti dir> Ra)

9. Marina di Ravenna viale delle Nazioni (Camping Rivaverde dir> Ra)

10. Punta Marina (fermata Terme dir> Ra)

11. Punta Marina (fermata biv via Ancora dir> Ra)

12. L. Adriano (via Campeggi dir> Ra)

13. L.adriano (fermata Hotel Azzurra dir> Ra)

14. Mausoleo di Teodorico (fermata dir> centro)

15. Via Marconi (fermata palazzo degli Affari)

16. Piazza Caduti (partenze extraurbano)

17. Viale Randi fermata Tribunale

18. Via Trieste (fermata Pala de Andrè , oppure via Europa dir> lidi)

19. Via Trieste (fermata Motorizzazione)

20. Via Trieste (fermata Farmacia dir> lidi)

21. L. dI Savio via Byron (fermata camping internazionale dir> Tagliata)

22. L. di Classe via Vespucci (fr.te Cadamosto dir> Tagliata)

Fermate Cervia - MiMa: n° 5

1. Cervia Autostazione (piazza della Resistenza)

2. Cervia Centro (fermata circ.ne Sacchetti est)

3. Pinarella (via Tritone)

4. Milano Marittima (via II Giugno fermata Grattacielo dir> L.Classe)

5. Milano Marittima (via II Giugno fermata fr.te Grattacielo dir> Tagliata)