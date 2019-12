Trasporto pubblico, per Natale due giorni di autobus gratuiti

Due giorni di trasporto gratuito a Ravenna. Lunedì 23 e martedì 24 dicembre, per iniziativa del Comune e di Start Romagna, il trasporto pubblico locale sarà a disposizione dei cittadini e degli ospiti della città, che potranno spostarsi senza costo nell’area urbana.

L’iniziativa tiene insieme diverse finalità: sensibilizza i clienti all’utilizzo dei mezzi pubblici, agevola gli spostamenti in giornate anche frenetiche alla vigilia del Natale e fornisce anche un ulteriore stimolo al cambiamento, da parte di chi ne ha la possibilità, verso un nuovo stile ispirato al risparmio ambientale. Gli orari di gratuità fanno riferimento a quelli pubblicati sui libretti orari (per il giorno 23 servizio feriale scolastico; per il giorno 24 servizio feriale non scolastico). Sono interessate al trasporto gratuito le dieci linee urbane e del litorale, oltre alle tre del forese.