Trasporto pubblico, torna in vigore l'orario invernale degli autobus

Da lunedì 17 settembre entreranno in vigore gli orari invernali dei servizi di trasporto pubblico del bacino di Ravenna. Gli orari invernali resteranno in vigore fino al 7 giugno 2019. Alle fermate è già in corso la sostituzione dei quadri orario delle linee; alla clientela si raccomanda di verificare la validità dell’orario esposto alla fermata. Il libretto orario aggiornato è già disponibile e scaricabile dal sito di Start, mentre il libretto cartaceo è in distribuzione gratuita presso i punto bus Start Romagna. Grazie all’applicazione Moovit è possibile costruire il proprio percorso col bus e ottenere informazioni in tempo reale sui tempi di transito dei mezzi. Dal 17 settembre saranno consultabili i nuovi percorsi e orari invernali.

