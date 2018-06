Trasporto scolastico, bus aggiuntivi tra Cervia, Cesena e Cesenatico

"Siamo soddisfatti della situazione relativa al trasporto pubblico avvenuto durante l'anno scolastico 2017-2018 per gli studenti cervesi che si recano a Cesena e a Cesenatico". Così commentano l'andamento del trasporto scolastico a Cervia l'assessore alla mobilità Natalino Giambi e il delegato ai trasporti Claudio Lunedei. "Nell’anno scolastico è stato anche aggiunto un bus per un rientro scolastico da Cesena e Cesenatico. Anche quest’anno è stato riconfermato l’autobus aggiuntivo che ha permesso fin dall'inizio di gestire il trasporto senza problemi, mettendo in condizioni i ragazzi di avere più spazio all'interno dei mezzi di trasporto. In totale nell'anno scolastico per Cesena e Cesenatico sono stati impiegati 6 autobus, uno in più rispetto all'anno precedente. Anche per l'anno scolastico 2018-2019 continueremo nello stesso modo e manterremo un rapporto cordiale e costante con Start Romagna per la migliore funzionalità del servizio".

