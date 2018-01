Trasporto scolastico: in arrivo tre corse supplementari di autobus

L’amministrazione comunale di Cervia, viste le numerose richieste di genitori e ragazzi cervesi che frequentano le scuole superiori a Cesena e Cesenatico, ha istituito tre nuove corse aggiuntive di autobus. Il provvedimento è stato assunto in accordo con Start e Agenzia Mobilità Romagnola per integrare le corse esistenti, al fine di offrire un maggior servizio, in particolare nelle fasce orarie in cui le partenze sono maggiormente scoperte e i ragazzi devono affrontare lunghe attese fra una partenza e quella successiva. Il costo è completamente a carico dell’amministrazione comunale di Cervia e complessivamente è di circa 7mila euro. Il servizio partirà il 1 febbraio e resterà in vigore fino al termine dell’anno scolastico.

"Abbiamo cercato di venire incontro alle esigenze di numerosi ragazzi che spesso all’uscita della scuola sono costretti ad aspettare molto tempo fra una partenza e l’altra - spiegano l’assessore alla mobilità Natalino Giambi e il delegato ai trasporti Claudio Lunedei - Per noi è importante garantire un buon servizio di trasporto complessivo, in particolare per giovani che studiano e che frequentano le scuole superiori fuori Cervia. Ringraziamo per la collaborazione e la disponibilità Start e Agenzia Mobilità Romagnola e confermiamo che l’amministrazione farà il possibile per garantire questo servizio di corse supplementari anche per i futuri anni scolastici".

Le nuove corse

Corsa supplementare Cesenatico-Cervia dal lunedì al venerdì (linea 126)

Corsa supplementare Cervia-Castiglione di Ravenna dal lunedì al sabato (linea Cesenatico-Cervia 126)

Corsa supplementare Cesena-Cervia il venerdì (linea 241)