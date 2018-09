Travel blogger da tutto il mondo alla scoperta delle bellezze di Ravenna

Tre top travel blogger e un videomaker provenienti dall'Irlanda, dalla Germania e dal Belgio nei giorni scorsi sono passati da Ravenna per il progetto EuroCultureTrip: un itinerario alla scoperta dei sapori tipici, delle tradizioni culturali e delle eccellenze artistiche dell'Emilia Romagna, della Costa Brava e della Stiria. L’idea nasce dalla collaborazione tra APT Servizi Emilia Romagna e il Patronato del Turismo della Costa Brava. L’obiettivo è quello di avviare campagne digitali parallele nei confronti di mercati di comune interesse per tentare di trasformare competitors in partners.

"Come ufficio del turismo – sostiene l’assessore al Turismo Giacomo Costantini - abbiamo potenziato molto il lavoro di racconto della destinazione Ravenna a partire dalle reti televisive nazionali fino all'ultimo progetto del blog myravenna.it. La sinergia con le linee operative regionali e con APT come in questo caso è fondamentale soprattutto quando ci rivolgiamo al pubblico internazionale". La proficua collaborazione con altri Paesi ha già permesso in passato di vincere un World Travel Awards per il progetto EuroFoodTrip, eletto migliore esperienza di webmarketing 2016. A Ravenna i travel blogger - Frederique Henrotin, Janet Newenham, Nina Soentgerath e il videomaker Emiliano Bechi Gabrielli hanno avuto modo di visitare la Basilica di San Vitale e il Mausoleo di Galla Placidia, gli antichi Chiostri Francescani, onorare il Sommo Poeta Dante Alighieri, perdersi tra le collezioni della Biblioteca Classense e del museo Mar e infine provare personalmente l’arte del mosaico attraverso un laboratorio artigianale del centro storico.