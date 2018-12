Tre assemblee pubbliche per la presentazione del bilancio di previsione 2019

Settimana di presentazione del bilancio di previsione 2019 per Conselice. Da martedì 11 dicembre sono infatti in programma tre assemblee pubbliche per presentare ai cittadini i progetti e gli investimenti che interesseranno il territorio. Dopo aver incontrato le associazioni di categoria nelle settimane scorse, la sindaca di Conselice Paola Pula incontrerà i cittadini di Lavezzola martedì 11 dicembre nella sala polivalente comunale. Mercoledì 12 dicembre sarà invece la volta dei cittadini di San Patrizio invitati nella sala della Consulta per un confronto aperto sulle linee di bilancio. Infine, giovedì 13 dicembre nella sala Arte Incontro è in programma il confronto con i cittadini conselicesi. Tutti gli incontri si svolgono alle 20.30. Queste assemblee pubbliche permetteranno un confronto aperto sulle linee di bilancio e sulle modalità di esecuzione, ma anche un’illustrazione ulteriore del Patto strategico per lo sviluppo economico e sociale della Bassa Romagna e del futuro dell'Unione.