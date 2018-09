Tre bandi per il sostegno delle famiglie: come richiedere i contributi

Sono aperti nell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna tre bandi a sostegno delle famiglie residenti nel territorio. I bandi attivi riguardano i contributi per l’acquisto dei libri di testo, il rimborso per l’acquisto di abbonamenti annuali e il contributo a sostegno del reddito familiare.

Il bando per richiedere i contributi regionali per l’acquisto dei libri di testo per l'anno scolastico 2018/2019 è aperto fino alle 18 del 23 ottobre ed è rivolto a studenti delle scuole medie e superiori dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Possono fare richiesta i genitori degli studenti (o gli studenti stessi se maggiorenni) delle scuole medie e superiori, statali e paritarie private, residenti in uno dei Comuni dell'Unione e le cui famiglie siano in possesso di un’attestazione Isee, in corso di validità, inferiore o uguale a 15.748,78 euro. È inoltre possibile partecipare al bando se gli studenti risiedono in una regione che applica il criterio della frequenza in materia di diritto allo studio, ovvero se lo studente frequenta una scuola collocata nel territorio dell'Unione. La domanda deve essere presentata esclusivamente online, utilizzando l’applicativo regionale disponibile all’indirizzo https://scuola.er-go.it/. I Caf (Centri assistenza fiscale) del territorio, convenzionati con Er.go, sono comunque disponibili a fornire gratuitamente assistenza per la presentazione della domanda.

Da giovedì 13 settembre è possibile partecipare al bando per accedere al contributo a sostegno del reddito familiare da parte di coloro che hanno versato l'addizionale comunale Irpef, per l'anno d’imposta 2017, a uno dei Comuni dell’Unione. La domanda potrà essere presentata fino al 12 ottobre. In questo caso chi fa la domanda deve essere in possesso di un'attestazione Isee, in corso di validità, inferiore o uguale a 12mila. Per l'assistenza alla compilazione della domanda è possibile rivolgersi ai Caf (Centri di assistenza fiscale) del territorio.

Da lunedì 17 settembre fino al 16 novembre sarà possibile fare domanda anche per ottenere il rimborso parziale del costo sostenuto per l’acquisto di abbonamenti annuali per il trasporto, intestati a studenti delle scuole superiori per raggiungere l'istituto che frequentano. Possono fare domanda le famiglie in possesso di un'attestazione Isee, in corso di validità, non superiore ad 8.920,68 euro. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi allo Sportello sociale educativo del proprio Comune di residenza oppure consultare il sito www.labassaromagna.it nella sezione Guida ai servizi.