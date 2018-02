Tre 'bellissime' ravennati sul podio di "Miss Mamma italiana"

Proseguono in tutta Italia le selezioni della nuova edizione di “Miss Mamma Italiana 2018”, concorso nazionale di bellezza - simpatia riservato a tutte le mamme tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni, giunto quest’anno alla sua 25esima edizione, manifestazione curata dalla TeMa Spettacoli di Paolo Teti.

Nell’area eventi del ristorante “Monte Brullo” di Faenza si è svolta una selezione valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2018”. Le mamme partecipanti, oltre a sfilare in passerella con abiti casual ed eleganti, hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici e in prove creative ed artistiche, coinvolgendo il marito o i figli. La giuria ha proclamato vincitrice della selezione Tamara Orsini, 30 anni, casalinga di Gambettola, mamma di Lorenzo e Alex di 10 e 8 anni. Tra le mamme premiate anche “Miss Mamma Italiana Sorriso” Rosanna Fragola, 32 anni, promoter di Russi e mamma di Giovanni e Christian, di 15 e 12 anni; “Miss Mamma Italiana Eleganza” Milena Guidi, 44 anni, casalinga di Fusignano e mamma di Michael, Consuelo e Maria Giulia di 25, 22 e 12 anni; “Miss Mamma Italiana Evergreen”(fascia riservata alle mamme con più di 55 anni,) Patrizia Verlicchi, 60 anni, operatore olistico di Mezzano e mamma di Michael e Manuel di 37 e 34 anni. “Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne”, Associazione Nazionale Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia ancora poco conosciuta che colpisce 3 milioni di donne italiane in età fertile.