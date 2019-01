"Tre milioni" di lavori nei quartieri di costa e forese a Cervia

Sono iniziati lunedì i lavori per sistemare il piazzale dell'Istituto alberghiero di Cervia, in attesa della realizzazione del nuovo parcheggio e la prosecuzione della strada a carico del privato attuatore del piano urbanistico nella seconda parte dell'anno. Proseguono nel frattempo i lavori di sistemazione dei marcipedi del viale della stazione; possibili rallentamenti sulla Circonvallazione Sacchetti per mezzi in opera a lato strada.

A Montaletto, invece, proseguono spediti i lavori di asfaltatura di via Visdomina, limitazioni al traffico in loco. Saranno mesi intensi di lavoro con interventi per quasi tre milioni in tutti i quartieri di costa e forese.