Tre nuovi casi a Faenza, il sindaco aggiorna: "Ambito lavorativo comune"

Tre nuove positivà al covid-2019 a Faenza. "Si tratta di casi verosimilmente collegati tra loro per l'ambito lavorativo comune - informa il sindaco Giovanni Malpezzi -. Le verifiche da parte dell'azienda sanitaria sono in corso, così come la ricerca di coloro che possono essere entrati in contatto con queste persone. Nessuno vuol fare allarmismo ovviamente. Men che meno il sindaco. Allo stesso tempo non dobbiamo neppure far finta di niente".



Chiarisce Malpezzi: "Nonostante ci si stia riprendendo pian piano la nostre abitudini di vita precovid, non dobbiamo dimenticare che il virus è ancora tra noi. Quanto successo alla Bartolini di Bologna nei giorni scorsi è un monito per tutti. Questi ulteriori 3 casi a Faenza lo sono altrettanto. In questi giorni stiamo presentando le varie iniziative che animeranno la nostra estate. Lo si sta facendo con il massimo senso di responsabilità, consapevoli che occorre buon senso e la capacità di dire anche dei no quando non c'è la garanzia di poter rispettare le prescrizioni sanitarie (come nel caso del Palio o dei mercatini dei ragazzi) e per questo essere criticati".



"Ecco, visto che è da un po' che non ci sentivamo ne approfitto perciò per augurarvi di cuore una buona estate - conclude -. Sono certo che anche senza andare lontano si potrà trovare il modo di godere delle tante opportunità che il nostro territorio sa offrire, in sicurezza, con quella nostra tipica allegria e intraprendenza che neppure la pandemia può cancellare".

