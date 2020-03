Coronavirus, tre nuovi casi a Cervia: una coppia e un residente fuori città

Ci sono anche altri tre cervesi tra i dieci nuovi casi di Coronavirus della nostra provincia, dopo i primi due casi segnalati mercoledì. "Si tratta di una coppia di 64enni marito e moglie, lui ricoverato all’ospedale di Ravenna, lei in isolamento e sotto osservazione a casa - spiega il sindaco Massimo Medri - Il terzo caso riguarda un 40enne residente fuori città, ma che ha un domicilio anche nella città di Cervia. Sono subito state applicate le normali prassi e l’Ausl Romagna si è prontamente occupata dell’indagine epidemiologica e di isolare le persone che hanno avuto contatti con i tre casi. Il numero di contagiati accertati nella nostra città sale in soli tre giorni a cinque. Vi aggiorneremo costantemente sullo stato di salute dei nostri concittadini. Invitiamo tutti i cervesi a stare a casa, a fare affidamento solo su fonti istituzionali e ufficiali e a seguire scrupolosamente le indicazioni divulgate in questi giorni dal Ministero".