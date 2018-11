Tre offerte per trasformare l'ex colonia Onfa in albergo

Sono 27 le offerte arrivate per i sei immobili - fari, torri ed edifici costieri - proposti dal Demanio per l'edizione 2018 di "Progetto valore-Fari" destinata al recupero e al riuso di strutture costiere di pregio storico e paesaggistico di proprietà dello Stato. L'edizione di quest'anno, avviata lo scorso 27 luglio, riguardava gare pubbliche per l'affitto delle strutture fino a un massimo di 50 anni. Sono tre le offerte pervenute per l'ex Colonia Onfa di Punta Marina Terme, destinata con tutta probabilità - secondo le intenzioni dell'amministrazione - a diventare un albergo.