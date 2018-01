Tre posti da istruttore direttivo amministrativo a tempo indeterminato

L'Unione della Romagna Faentina ha emesso un bando di concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di tre istruttori direttivi amministrativi contabili (categoria giuridica D), con riserva di un posto a favore dei volontari delle Forze Armate e di un altro posto al personale interno. Due posti saranno assegnati al Settore Finanziario e uno al Settore Cultura, Turismo e Politiche Educative dell'Unione della Romagna Faentina.

Requisiti e modalità di partecipazione

Oltre ai requisiti generali per la partecipazione ai concorsi pubblici, per concorrere è richiesto il diploma di laurea in discipline economiche e sociali, scienze politiche e delle relazioni internazionali o titoli equiparati. Gli interessati devono presentare domanda entro le ore 12.00 del 22 gennaio 2018.

Le domande possono essere inviate per posta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, per via telematica alla casella di posta elettronica certificata dell'Unione della Romagna Faentina (pec.@cert.romagnafaentina.it), oppure presentate direttamente all’Ufficio Archivio/Protocollo dell'Unione (Piazza del Popolo, 31 - Faenza), aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30. Il bando e i relativi allegati sono disponibili sul sito internet dell'Unione della Romagna Faentina (www.romagnafaentina.it) nella sezione “Amministrazione trasparente/ Bandi di concorso". Per ulteriori informazioni, gli interessati possono rivolgersi al servizio Personale e Organizzazione dell'Unione (tel 0546/691230-691231) dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00.