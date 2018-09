Tre rapine in tre banche nel giro di cinque mesi: dopo tre anni finisce in manette

I Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Faenza hanno arrestato un 40enne, residente nel faentino. L'uomo, destinatario di un ordine di carcerazione in esecuzione della sentenza di condanna, dovendo espiare una pena di tre anni e otto mesi di reclusione, è stato rintracciato a Riolo terme giovedì pomeriggio.

La condanna sarebbe scaturita dalla consumazione di tre rapine in concorso, reati commessi ai danni di tre banche a Castelbolognese e Riolo Terme tra l’ottobre del 2014 e il febbraio del 2015, l’ultima delle quali aveva portato all’arresto dei complici, da parte dei Carabinieri della compagnia di Faenza, in flagranza di reato. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato condotto in carcere a Ravenna, dove dovrà scontare la pena.