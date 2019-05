Tre Youtuber di fama europea per la Granfondo Via del Sale

In Emilia Romagna lo sport è anche promozione turistica. Nel weekend della Granfondo Via del Sale di Cervia arrivano in Romagna, dal 3 al 6 maggio, tre Youtubers di fama europea, seguiti sui loro canali social da decine di migliaia di follower. A guidarli nei Bike Tour ci sarà l’ex professionista Alessandro Malaguti, nell’ambito dei Cycling Press Trip promossi da APT Servizi Emilia Romagna e Consorzio Terrabici per promuove il cicloturismo in Emilia Romagna sui mercati esteri. Dopo aver pedalato sulle strade romagnole e aver assaggiato le eccellenze enogastronomiche locali, il momento clou per i tre youtubers sarà domenica 5 maggio la partecipazione alla Granfondo Via del Sale a Cervia, che vedrà la partecipazione di oltre 5.000 iscritti.

Durante i Bike Tour di sabato 4 maggio, a pedalare con gli ospiti stranieri ci sarà anche Riccardo Spadazzi, ciclista di Forlì (classe 1997) che fa parte di "inEmiliaRomagna Cycling Team", la nuova formazione ciclistica Under 23 -promossa da APT Servizi e Terrabici- composta da 11 atleti che partecipano alle gare U23 e sono, al tempo stesso, ambassador per il territorio e le eccellenze emiliano-romagnole in Italia e nel mondo. Reduce da una brutta caduta che lo ha costretto ad alcune settimane di riposo, Spadazzi sta ritrovando la condizione di forma per tornare in gara nelle prossime settimane insieme ai suoi compagni di squadra, che in questo week-end saranno impegnati in più Regioni d’Italia per confermare gli ottimi risultati ottenuti fino ad ora. Il forlivese ha esordito quest’anno tra gli Under 23: ha scoperto la bicicletta da “grande”, a 20 anni, e dopo un paio di anni tra gli Amatori è stato scoperto a Natale 2018 dal CT della Nazionale Italiana di ciclismo Davide Cassani: “E’ partito un gruppone di Amatori da Faenza per la classica uscita di Natale. Questo ragazzo ci ha staccati tutti quanti in salita. E ora ha la sua occasione per provare a fare il corridore”.

I tre Youtuber presenti nel weekend sono l’olandese Jasper Verkuijl (oltre 35.000 iscritti al suo canale Youtube) e i britannici Tim Fulford (oltre 350.000 fan sul suo profilo Facebook e grande visibilità con il progetto CyclingHub TV) e Cameron Jeffers, che fa parte del St. Piran Cycling Club ed è tra i più seguiti Youtubers al mondo nel settore Cycling. Jeffers è conosciuto anche per i video in cui pedala sui rulli con Zwift, software che consente di trasformare gli allenamenti sui rulli in gare virtuali vere e proprie. Il weekend inizierà già venerdì 3 maggio, quando i tre youtuber verranno accolti al Bagno Fantini Club di Cervia per una presentazione del progetto Emilia Romagna Cycling e Terrabici a cura di Apt Servizi Emilia Romagna. Dopo questo fine settimana, i Press Trip proseguiranno nel weekend del 10-13 maggio, con la Granfondo degli Squali di Cattolica a cui parteciperanno anche giornalisti e youtuber in arrivo da Belgio, Australia, Canada e Germania.