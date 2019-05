MotoGp, Gp d'Italia al Mugello: treni potenziati da Faenza verso Firenze

Otto treni straordinari e più posti a disposizione su quelli ordinari per il Gran Premio di Motociclismo in programma all’autodromo del Mugello domenica. Trenitalia, in collaborazione con la Regione Toscana, potenzierà le corse tra Firenze, Borgo San Lorenzo e Faenza. Il programma è già consultabile su trenitalia.com. Nel dettaglio le partenze del mattino da Firenze SMN verso Borgo San Lorenzo 7.29, 7.50, 8.20, 8.40, 8.55, 9.35, 9.52, 11.40, mentre da Faenza verso Borgo San Lorenzo alle 8.18, 9 e 10.20.

Le partenze del pomeriggio da Borgo San Lorenzo a Firenze SMN sono previste alle 16.45, 17.00, 17.28, 17.47, 18.06, 18.43, 19.36, 19.47, 20.32, 20.47, 21.32, mentre da Borgo San Lorenzo a Faenza alle 17.30, 18.22, 18.45, 20.22. Trenitalia ricorda che ""è onsentito salire a bordo solo se muniti di biglietto. Si consiglia di provvedere in anticipo all’acquisto anche per il viaggio di ritorno. Oltre agli sportelli, i biglietti si possono acquistare alle emettitrici self service, sul web all'indirizzo trenitalia.com, con la App Trenitalia, e nei quasi 4.700 punti aderenti ai circuiti Lottomatica, Sisal e SIR (Tabaccai)". L’organizzatore dell’evento metterà a disposizione, per le giornate di sabato e domenica con orario 8.00-12.00 e 15.30-20.00, un servizio di autobus gratuiti per i clienti Trenitalia, che dalla stazione di Borgo San Lorenzo porteranno in prossimità dell’autodromo (circa due chilometri ingresso Luco).